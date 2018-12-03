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MHP'den Mansur Yavaş açıklaması

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP-İYİ Parti ittifakında Ankara için gündeme gelen Mansur Yavaş'ı sert dille eleştirdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
MHP'den Mansur Yavaş açıklaması

MHP'li Sadir Durmaz, yerel seçimlerde Ankara için ismi geçen Mansur Yavaş'ı "Bizden ayrılırken 'Partiyi CHP'lileştirdiniz' dedi ama şimdi CHP'nin adayı olmaya çalışıyor." diyerek eleştirdi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti'nin Ankara için ortak adayı olarak konuşulan Mansur Yavaş için "MHP'den ayrılırken gerekçesi 'partiyi CHP'lileştirdiniz' olmuştu, şimdi CHP'nin adayı olmaya çalışıyor!" dedi.

"Partiyi "CHP'lileştirdiniz" dedi, şimdi aday olmaya çalışıyor"

MHP'li Sadir Durmaz, Habertürk'ten Kübra Par'ın "Ankara'da, sizin de destekleyeceğiniz eski bakan Mehmet Özhaseki'nin mi şansı daha fazla olur, yoksa CHP-İYİ Parti ortak adayı olarak girerse Mansur Yavaş'ın mı?" sorusuna şöyle cevap verdi;

Mansur Bey'in hiçbir koşulda şansı olmadığını düşünüyorum. Şöhreti kendisinin çok önünde olan bir konuma taşındı. Bizden ayrılırken en önemli gerekçesi, "Partiyi CHP'lileştirdiniz" olmuştu.Yani "Partiyi CHP'lileştirdiniz" dedi ama şimdi CHP'nin adayı olmaya çalışıyor. Burada CHP'nin acziyeti söz konusu; kendi tabanından, kendi anlayışından aday yapabileceği kimsenin kalmadığı anlaşılıyor. Mansur Bey, "Rozetsiz" diyerek esasında aday olduğu partiyi dışarıda bırakmaya çalışıyor. "Rozetsiz"in tek karşılığı bağımsız aday olmaktır. En iyi rozetsizlik bağımsızlıktır, Mansur Bey de bunu deneyebilir.

"Bizim tabanımızdan kesinlikle destek görmeyecek"

"CHP hakkındaki o değerlendirmesinin yanı sıra, Mansur Bey'e oy vereceklerin, CHP'nin bir taraftan HDP ile arka bahçe siyaseti yürüttüğünü, öbür taraftan da İYİ Parti ile buluştuğunu da bilmesi gerekiyor. Yani her ikisini bu süreçte ortaklaştırmaya çalışıyor. Mansur Bey'in bizim tabanımızdan kesinlikle hiçbir destek görmeyeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. CHP
  4. İYİ Parti
  5. MHP
  6. Sadir Durmaz

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