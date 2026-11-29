MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tv100'e gönderdiği mesajla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dokunulmazlık fezlekelerine dair MHP'nin yaklaşımını paylaştı. Yıldız, TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşü ve talimatının Yeni Parti lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde olduğunu belirtti.

Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TOPLUMUN GENEL İSTEĞİ HALİNE GELMİŞTİR'

Yıldız, Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların dokunulmazlık hükmünün dışında tutulduğunu hatırlatarak, "Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların bu hükmün dışında tutulduğunu belirten bir düzenlemeyle dokunulmazlık kapsamının istisnalarına yer verilmiştir. Meclis'e gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği iddia edilen suçlar birbirinden çok farklıdır." ifadelerini kullandı.

'ÖZEL'İN DOKULMAZLIĞININ KALDIRILMASI KAMU VİCDANINI YARALAYACAKTIR'

Milletvekillerine yönelik suçlamaların niteliğine dikkat çeken Yıldız, Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyaya ilişkin, "Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlar, bize göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Dokunulmazlığının kaldırılması toplumun genel isteği haline gelmiştir." dedi.

'SAYIN BAHÇELİ'NİN BANA VERDİĞİ TALİMAT BU DOĞRULTUDADIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyasına ise farklı yaklaşılması gerektiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması ayrı celselerde görüşülemez. Bize göre de Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır." (Kaynak: Haber7)