MHP'den İYİ Parti'ye geçti!
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden MHP'li Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı.03 Aralık 2018 Pazartesi 14:06
MHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçti.
31 Mart 2019 yerel seçimlerine doğru MHP'den aday gösterilmeyen ve partisinden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçiyor.
Burhanettin Kocamaz'ın yarın İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda parti rozeti takacağı öğrenildi.
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