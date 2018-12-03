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MHP'den İYİ Parti'ye geçti!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden MHP'li Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:06
MHP'den İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine doğru MHP'den aday gösterilmeyen ve partisinden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçiyor.

Burhanettin Kocamaz'ın yarın İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda parti rozeti takacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:06
  1. Mersin
  2. MHP
  3. İYİ Parti
  4. Burhanettin Kocamaz

YORUM YAZ

  • cccccc6 dk önce
    Hoooopppp takla.... Ayrıca Akite bir ricam var Adana da rakı festivali yapılacakmış doğru ise haber yaparsanız gündem olur bizde destek veririz bu pisliğin iptali için.
  • haydahayda7 dk önce
    3 kuruşa davasını satanlara oy verilirmi......ister beld başkanı isterse ne olursan ol mhp yi satan ip ide satar...
  • yazıYORUMyazıYORUM14 dk önce
    Karaktersiz şerefsiz!
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin14 dk önce
    cok caliskan degerli bir insan... bekleniyordu zaten...
  • OĞUZ KAĞAN OĞUZ KAĞAN 21 dk önce
    keşke tüm bunun gibi sahtekarlar mhp den defolup gitse . amin Yaşasın gerçek milliyetçi ülkücüle
  • ATAKANATAKAN26 dk önce
    Hayırlı olsun..
  • Mesut SarpMesut Sarp35 dk önce
    Vay vay vay. Meral abladan bir frikik gol! Beklenmezken hemde aaaaa aşkolsun...
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