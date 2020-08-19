MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan flaş hamle! Bahçeli'nin fotoğraflarını kaldırdı

Cumhur İttifakı’nı hedef alan açıklamalarından dolayı MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden ayrıldıktan sonra makam odasında da değişiklikler yapmaya başladı.

MHP’den ihraç edilen Enginyurt’un siyasete İYİ Parti başta olmak üzere diğer siyasi partilerde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Bu ihtimali kesin bir dille reddeden Enginyurt İYİ Parti veya herhangi bir siyasi parti bünyesinde bulunmayacağını ifade etmişti.

Bahçeli'yi kaldırıp Türkeş'i koydu

Enginyurt, partisinden ihraç edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ndeki makam odasına koyduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği fotoğrafı kaldırdı. Enginyurt’un Bahçeli’nin resminin yerine Alparslan Türkeş'in fotoğrafını koyduğu görüldü.

Temmuz ayı sonunda MHP’den ayrılan Enginyurt’un o dönem çekildiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafının arka duvara asıldığı görülüyor.

Dün makam odasından yeni bir fotoğraf paylaşan Enginyurt’un duvarda asılı bulunan Bahçeli ile çekildiği fotoğrafın yerine Ülkücü Hareket’in merhum lideri Alparslan Türkeş’in resmini astığı görüldü.