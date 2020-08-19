  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan flaş hamle! Bahçeli'nin fotoğraflarını kaldırdı
Siyaset

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan flaş hamle! Bahçeli'nin fotoğraflarını kaldırdı

AK Parti ile olan ittifakı zedeleyici açıklamaları nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çekindiği fotoğrafı makam odasından kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:19:00 -
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan flaş hamle! Bahçeli'nin fotoğraflarını kaldırdı

Cumhur İttifakı’nı hedef alan açıklamalarından dolayı MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden ayrıldıktan sonra makam odasında da değişiklikler yapmaya başladı.

MHP’den ihraç edilen Enginyurt’un siyasete İYİ Parti başta olmak üzere diğer siyasi partilerde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Bu ihtimali kesin bir dille reddeden Enginyurt İYİ Parti veya herhangi bir siyasi parti bünyesinde bulunmayacağını ifade etmişti.

Bahçeli'yi kaldırıp Türkeş'i koydu

Enginyurt, partisinden ihraç edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ndeki makam odasına koyduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği fotoğrafı kaldırdı. Enginyurt’un Bahçeli’nin resminin yerine Alparslan Türkeş'in fotoğrafını koyduğu görüldü.

Temmuz ayı sonunda MHP’den ayrılan Enginyurt’un o dönem çekildiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafının arka duvara asıldığı görülüyor.

Dün makam odasından yeni bir fotoğraf paylaşan Enginyurt’un duvarda asılı bulunan Bahçeli ile çekildiği fotoğrafın yerine Ülkücü Hareket’in merhum lideri Alparslan Türkeş’in resmini astığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Olmadı güzel insan ..Mezara kadar değil pazara kadar Mhpli olanların yapacağı kıratta bir hareket.Hemen yanlışdan dön..
  • Yanıtla

dadaş

helal olsun
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Tartışmalı seçimlerin ardından büyük protestoların yaşandığı Belarus'ta savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı...
Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu
Otomotiv

Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu

Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryasının yerli olarak Gemlik'teki fabrikada üretileceğini , moturunun ise Bosch..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı