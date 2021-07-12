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Siyaset MHP’den flaş 'seçim' açıklaması!
Siyaset

MHP’den flaş 'seçim' açıklaması!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 16:38:00 - 2021-07-12 17:19:12
MHP’den flaş 'seçim' açıklaması!

 Yeni Akit/Ankara 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, muhalefetin tartışmaya açmaya çalıştığı erken seçim ve “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilir mi?” sorularına noktayı koydu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüşlerini paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Mevzuatın tamamı bu” ifadelerini kullandı.

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