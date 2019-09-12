MHP’den 12 Eylül tepkisi

Gaziantep’teMHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin 39. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Acılarımız ilk günkü gibi tazedir. Ne zulmü ne de ülküdaşlarımızın hatıralarını unuttuk" dedi.

İl Başkanı Muzaffer Çelik, 12 Eylül 1980 darbesindeki zulmü ve ülkücü camianın yaşadığı acı hatıraları unutmadıklarını belirterek, "Bugün Eylül’ü Kara Eylül yapan, Türkiye’nin üzerine kara bir bulut gibi çöken o melun 12 Eylül 1980 darbesinin 39. yıl dönümü. Türkiye’nin en karanlık dönemi olan 1980 askeri darbesürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, 50 kişi idam edildi, 171 kişi işkencede hayatını kaybetti. Darbenin elebaşı Kenan Evren’in “Şartların olgunlaşmasını bekledik” sözü ise tariheutanç vesikası olacak bir not olarak düştü. 12 Eylül 1980 darbesi ile Türkiye’nin geleceğikarartılmak istenmiş ve ilerlemesine tuzak kurulmuştu. O gün milletin evlatları kızıl ve kara edilmek istenmişti. Yüzlerce Ülküdaşımız, mesnetsiz iddialarla, yalancı şahitliklerletutuklanmış tarihe kara bir leke olarak geçecek şekilde sanıksandalyesine oturtulmuştur. İradesi prangalanmış, adaletininterazisi olmayan hakim ve savcılar tarafından yargılanmıştır. Tek gayeleri vatanın birliği ve Türk milletinin bekası olan memleketin asil evlatları karanlık zindanlarda yıllarca akıl almaz işkencelere maruz bırakılarak ölümle sınanmış, yağlı urganlarla imtihan edilmişlerdir. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere 587 Ülkücü ‘MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda idam ile yargılanmış, 5 yıl 11 ay 8 gün süren yargılama sürecinde 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Milletini sevmekten, Allah yolunda yürümekten başka bir suçları olmayan 9 Yusuf yüzlü ülküdaşımız Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemir, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık suçsuz yere idam sehpasına gönderilmiştir. Acılarımız ilk günkü gibi tazedir. Ne zulmü ne de Ülküdaşlarımızın aziz hatıralarını unuttuk. Ülkücü Milliyetçi Hareket 12 Eylül 1980 darbesi sonucu çok ağır bedeller ödemiştir. Zulme, işkenceye maruz kalmış ancak Zalime boyun eğmemiştir. Dün olduğu gibi bugünde Vatan ve Millet düşmanlarının karşısında dimdik ayaktadır.Ülkücü Hareket ilhamını Türk tarihinden alan ulu bir çınar, duru bir pınardır. Türkiye’nin geleceği ve ümit kaynağıdır. Merhum Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ’in izinde, Bilge Liderimiz Devlet BAHÇELİ’nin emrinde Millet ve Allah yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu vesileyle başta Merhum Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"dedi.