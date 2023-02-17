MHP'de flaş gelişme! Devlet Bahçeli karar verdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karacabey İlçe Başkanlığı görevine Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tensibiyle Avukat Ahat Şanlı atandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karacabey İlçe Başkanlığı görevine Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tensibiyle Avukat Ahat Şanlı atandı.
Hilmi Kaya’nın istifası ile Karacabey İlçe Başkanlığı görevine, Karacabey Belediye Meclis Üyeliği yapan Avukat Ahat Şanlı atandı.
Atama, Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı’nın teklifi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin oluruyla gerçekleşti.
Görevi kabul eden Şanlı, yetki belgesini Cihangir Kalkancı’nın elinden aldı.