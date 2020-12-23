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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çıkışı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çıkışı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı "HDP kapatılsın" çıkışına destek veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP yüzde 100 kapatılmalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:56:00 -

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Olay TV'de, Seçil Özer'le Siyaset Günlüğü programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çıkışına destek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı "HDP kapatılsın" çıkışına destek veren Destici, "HDP yüzde 100 kapatılmalıdır. Bir başka isimle açılacaksa açılsın. Adam diyelim şurda kumarhane işletiyor. Yasak. Bunu kapattık başka isimle başka bir yere açar diye kapatmayacak mıyız. Anayasa var, yasa var. Siz bunları değiştirmeden; terörle iltisakı olan bir partiyi nasıl açık tutarsınız, buna nasıl müsade edersiniz" ifadelerini kullandı.

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