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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'den Narin açıklaması!
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Narin açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 14:30:00 - 2024-09-09 14:56:02
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Narin açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin ve dün kazada şehit olan 4 askerle ilgili taziye mesajı paylaştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli X hesabından şunları paylaştı;

"19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."

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Yorumlar

Devlet Nerede

Devlet yok Devlet Bey, senin de desteklediğin bedevi tohumu devleti ne hale getirdi, hala iki paralık onurun kaldıysa desteğini çek.
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