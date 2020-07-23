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Aktüel

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:21:41 -
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.

Bahçeli, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gelerek oteline yerleşti.

Bahçeli'nin, Ayasofya Camisi'nin açılışına kadar otelde dinleneceği öğrenildi. Bahçeli'ye, MHP Başkanlık Divanı üyeleri ve İstanbul Milletvekilleri eşlik edecek.



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