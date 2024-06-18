MHP lideri Bahçeli'ye dikkat çeken hediye
MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye silah hediye etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İzzet Gören'in X hesabından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamında çekilen fotoğrafta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Bahçeli'ye silah ettiği an yer aldı.
İzzet Gören, paylaşımına "Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir." notunu düştü.
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