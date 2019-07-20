MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da düzenlenen mitingde konuştu.
20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:23
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da düzenlenen mitingde halka seslendi.
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