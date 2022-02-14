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Gündem MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ: Metsamor Nükleer Santrali kapatılmalıdır
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MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ: Metsamor Nükleer Santrali kapatılmalıdır

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 17:30:00 -
MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ: Metsamor Nükleer Santrali kapatılmalıdır

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Emenistan-Gürcistan sınırında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, bu depremin Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildiğini söyledi.

Deprem sonrası Iğdır'a 16 kilometre uzaklıkta olan ve deprem fay hattında bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santralinde meydana gelebilecek sızıntının korkusunu yaşadıklarını dile getiren Karadağ, santralin güvenlik unsurlarından yoksun olduğunu vurguladı.

Metsamor Nükleer Santralinin eski Rus teknolojisiyle üretildiğini belirten Karadağ, "Dünyada bulunan 443 nükleer santralden en tehlikelisi Metsamor Nükleer Santralidir. Olası büyük bir depremde Metsamor Nükleer Santralinin yayacağı radyasyon Iğdır, Kars, Van, Ağrı ve Erzurum illerimizi yaşanmaz hale getirecektir." dedi.

Son yıllarda Iğdır ve çevresinde kanser vakalarının artmasının, bitki örtüsünde kurumalar yaşanmasının, verimliliğin azalmasının, sınıra yakın yerlerde hayvanların sakat doğma oranının artmasının bölge halkında endişelere neden olduğunu vurgulayan Karadağ, "1986'da 40 bine yakın kişinin ölmesine neden olan Çernobil faciasının tekrar yaşanmaması adına Metsamor Nükleer Santrali derhal kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.

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