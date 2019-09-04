MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: Hacire anne cesaretiyle binlerce anneye örnek oldu! PKK'nın sonunu cesur anneler getirecek

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

HDP il ve belediye örgütleri tarafından yayla şenlikleri adı altında dağlara götürülerek PKK terör örgütüne teslim edilen binlerce çocuğun acılı annelerine Hacire Anne’nin cesareti örnek oldu. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Hacire anne gibi evladını PKK’ya kaptırmış binlerce anne var. Hacire annenin cesareti bu acılı annelere örnek olacak ve PKK’nın sonunu cesur anneler getirecek.” diye konuştu.

Evlatları dağa kaçırılan analar kan ağlıyor

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, annelerin evlatları için dünyayı yakacak kararlılıkta olduğuna değinerek, “Bütün Diyarbakır biliyor ki evlatları dağa kaçırılan binlerce aile var. Kimisi PKK’nın diğer çocuklarını da kaçırmasından korkuyor kimisi de dağa kaçırılan çocuğunu bir kez daha görememekten korkuyor. Bu korku iklimi kırılırsa, Hacire anne gibi binlerce anne HDP binalarının kapısına dayanır, evlatlarını ister. Bu insanların İçinde siyasetle ve örgütle hiçbir bağı olmayan birçok aile var. Bu aileler çocuklarının dağa kaçırılıp askerimizle polisimizle çatıştırılması karşısında kan ağlıyorlar. Bu insanların evlatları nasıl kandırılıp dağa götürüldü, bunun da çok iyi araştırılması gerekiyor. Biz sonuna kadar çocuklarının getirilmesi için cesaret gösteren annelerin yanındayız, arkasındayız. Herşey bir eylemle başlar. Hacire annenin göstermiş olduğu cesaret bütün annelere örnek oldu, umut oldu.” şeklinde konuştu.

Annelerin ifadesi bile tek başına yeterlidir

Bazı çevrelerin PKK tarafından çocukların kaçırılmasını ‘nereden biliyorsunuz kaçırıldığını?’ türünden ifadelerle perdelemeye çalıştıklarına dikkat çeken Kayaalp, şöyle devam etti:

“Herşeyden öte oradaki annenin verdiği ifade olayı anlatıyor. Gençlik kollarında üyeydi diyor. HDP’nin yaptığı organizasyonlarla örgüt sempatisi aşılaması gibi durumları hiç birisini görmesek bile bu acılı annelerin ifadeleri tek başına yeterlidir. Ben şunu bekliyorum; çocuğu bir şekilde kandırılıp dağa kaçırılan anneler HDP il binalarının kapısına gelecektir. Daha önce evlatlarının nerede olduğunu araştırmaya, peşine düşmeye bile korkuyordu insanlar. Hacire anneyle bu korku kırıldı. Bu eylemlerin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Sayı telaffuz edemiyorum ama bu şekilde binlerce ailenin çocuğunun dağa kaçırıldığını Diyarbakır’da yaşayan herkes biliyor.”