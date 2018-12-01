MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 80 oldu. Peki MHP Amasya belediye başkan adayları kim oldu? MHP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var?

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR

Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA

Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN

Amasya 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Cafer Özdemir % 43.5

MHP adayı Ahmet Fatih Coşar % 36.4

CHP adayı İlyas Ayık % 16.7

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019