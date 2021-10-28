  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Spor

MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:27:00 -
MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Özdağ'ın AK Parti hezeyanı! Sözleri alay konusu oldu
Siyaset

Selçuk Özdağ'ın AK Parti hezeyanı! Sözleri alay konusu oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, geçtiğimiz Temmuz ayında bir canlı yayındaki, "AK Parti'den yakın zamanda ciddi kop..
Elektrikli otomobil devi fark attı! Türkiye'nin adımının doğru olduğu kanıtlandı
Ekonomi

Elektrikli otomobil devi fark attı! Türkiye'nin adımının doğru olduğu kanıtlandı

Hertz ile yapılan anlaşma sonrası piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Tesla, neredeyse en büyük rakiplerinin toplam değerlerine erişti...
İsmail Hakkı Pekin: Ülkeyi savunamazsınız
Gündem

İsmail Hakkı Pekin: Ülkeyi savunamazsınız

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Meclis'te oylaması yapılan ve CHP ve HDP'nin ret..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay