  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MHK'nin yeni başkanı belli oluyor
Spor

MHK'nin yeni başkanı belli oluyor

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantının ardından MHK başkanı açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 15:57:00 -
MHK'nin yeni başkanı belli oluyor

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantının ardından MHK başkanı açıklayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı ile yeni MHK başkanına karar verecek.

Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, toplantı önceci Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.

Yapılan görüş alış verişinin ardından kulüp başkanları Riva’dan ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 mi SU-57 mi? Canlı yayında tarih vererek açıkladı! Türkiye bombayı patlatıyor
Teknoloji

F-35 mi SU-57 mi? Canlı yayında tarih vererek açıkladı! Türkiye bombayı patlatıyor

ABD ile yeni kriz sonrası Türkiye hangi adımı atacak? ABD F-16 vermezse nasıl bir karar alınacak? SU-57 mi F-35 mi? Hangisi daha güçlü? A Ha..
Pablo Escobar'dan bu yana en büyük darbe! 'Otoniel' yakalandı
Dünya

Pablo Escobar'dan bu yana en büyük darbe! 'Otoniel' yakalandı

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, gözaltına alındı.

Gündem

"Türkiye'ye yapılan, bir Soros müdahalesidir"

10 büyükelçinin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamayı kaleme alan gazeteci yazar Taha Dağlı, bu durumun bir "Soros müdahalesi" olduğunu s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay