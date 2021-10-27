MHK'da yeni başkan belli oldu
Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'tan boşalan başkanlık görevine Ferhat Gündoğdu seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:
Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.
Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.
Ferhat Gündoğdu kimdir?
Hakem olan Ferhat Gündoğdu MHK Eğitimden Sorumlu Üyesidir. Ferhat Gündoğdu aynı zamanda "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüş hakemlerdendir.
Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.
Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.
Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.