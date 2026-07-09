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Gündem Mezuniyet töreninde skandal! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki
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Mezuniyet töreninde skandal! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

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Mezuniyet töreninde skandal! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın kapatılmasına "Hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

 

"(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar.

Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar.

Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."

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