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Yerel

Mezrada görülen yılanlar korkuttu

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yılanlar birçok yerde görülmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:30:45 -
Mezrada görülen yılanlar korkuttu

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yılanlar birçok yerde görülmeye başladı. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde mezrada da görülen yolanlar korkuttu.


Evlere ve araçlara giren yılanlar korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok yerde görülen yılanlara karşı yetkililer uyarırken, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mezrasında da ortaya çıkan yılanlar korkuttu.


Mezrada hayvanlarını otlatan Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı. Bu anları cep telefonları ile de kayda alan Karakaş, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bölgedeki vatandaşları da yılanlara karşı uyardı.

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