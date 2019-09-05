Mezbahanelerde Görevli Resmi Veteriner Hekimlerle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, Kayseri’deki mezbahanelerinde görevli Resmi Veteriner Hekimlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, Kayseri’deki mezbahanelerinde görevli Resmi Veteriner Hekimlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya İl Müdürü Mustafa Şahin, İl Müdür Yardımcımız Erkan Alkan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ergün Tuğluk ile kesimhanelerde görevli Resmi Veteriner Hekimler katıldı.

Toplantıda İl Müdürü Mustafa Şahin, kesimhanede görevli Resmi Veteriner Hekimlerin uyması gereken kurallar hakkında bilgiler vererek, görevli Resmi Hekimlerle bilgi alış verişinde bulundu. Daha sonra Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Bülent Coşar tarafından katılımcılara, mezbahanelerde uyulması gereken genel ve özel hijyen kuralları ile yönetmelikler hakkında sunum yapıldı.

Toplantı sonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan denetleme komisyonu tarafından yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verilerek, karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu.

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