  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Yerel

Mezarlıklara bayram temizliği

Denizli’de yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:52:11 -
Mezarlıklara bayram temizliği

Denizli’de yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılıyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda her yıl rutin olarak yaptığı yabani otların temizliği ile bakım çalışmalarına başladı. Yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla şehrin en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan mezarlıklarda gerekli tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezi, tüm ilçeler ve bağlı mahallelerindeki 791 mezarlıkta yabani ot temizliği yapacak, ihtiyaç olan mezarlıklarda ise bakım çalışması gerçekleştirilecek. Kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Asri Mezarlık’ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile kent merkezi dışındaki ilçelerde bulunan şehitlikleri de unutmuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin ebedi istirahatgahlarında da bakım, temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı