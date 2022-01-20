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Yerel Mezarlık kapısını çaldılar... 2 gözaltı
Yerel

Mezarlık kapısını çaldılar... 2 gözaltı

Samsun'da mezarlığın demir kapısının çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:49:00 -
Mezarlık kapısını çaldılar... 2 gözaltı

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi, Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye ait mezarlığın demir kapısı çalındı. Olay jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu mezarlığın demir kapısını M.Ö.(37) ve F.A.'nın (28) çaldığını tespit etti. Olayla ilgili M.Ö. ve F.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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