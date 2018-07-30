Meyve nasıl saklanır?

Taze alınan meyveler buzdolabında yaklaşık 2-3 derecede saklanmalıdır. Meyvelerin çok fazla dolabın arka tarafına atılmaması, kapağa mümkün oldukça yakın durmaları gerekmektedir. Tabii ki saklamak için en iyi yer meyve-sebze çekmeceleridir.

Meyvelerin plastik poşette saklanması diğer yiyeceklerle ve oksijenle olan temasını azaltır.

Eğer plastik poşette ağzı kapalı saklanıyorsa, mutlaka poşete birkaç ufak delik açılıp hava almaları sağlanmalıdır. Böylece hava ile temas içinde olacak ve daha uzun süre taze kalacaklardır.

Bunun dışında daha sağlıklı bir püf nokta ise; meyveleri kağıt havluya sarıp, ardından poşete koymak ve poşetin ağzını açık bırakmaktır.

Eğer aldığınız poşetlerin temizliğinden emin değilseniz, meyveleri buzdolabına koymadan önce temiz bir poşete aktarmanız daha sağlıklı olacaktır.

Meyvelerin raf ömrünü uzatmak için kısa zaman aralıklarında onları kontrol edip, çürüyen ve bozulanları atarak diğerlerini etkilemesini engellemeniz gerekmektedir.

Meyveler asla yıkanıp, kabukları soyularak buzdolabına koyulmamalıdır. Bu durum onların çürümesini hızlandıracak ve daha çabuk bozulmalarına neden olacaktır.

Ayrıca vitamin kaybına da sebep olabilir. En sağlıklı yol tüketmeden hemen önce yıkamaktır.

Bazı meyveler alınıp buzdolabına yerleştirildikten sonra da olgunlaşmaya devam edebilirler.

Bu sırada yaydıkları etilen gazı raf ömürlerini azaltabilir, bu nedenle bütün meyveleri bir araya koymak hassas olanların ömrünü azaltabilir. (En çok etilen üreten meyveler kayısı, muz, kavun ve armut diyebiliriz.)

Çilek, ahududu, yaban mersini gibi küçük ve sulu meyveler dondurularak saklanabilir.

Muz, kavun ve portakal gibi oda sıcaklığında olgunlaşmaya devam edebilen meyveler buzdolabı dışında serin bir yerde muhafaza edilebilir.

Kavun buzdolabında tadını kaybedebilirken, muz tadını diğer meyvelere geçirebilir.

Çekirdekli olan bazı meyveler (kayısık, şeftali,erik, kıraz vb.) çok yumuşak olmadığı ve çabuk tüketileceği sürece oda sıcaklığında saklanabilir; fakat kokuları yoğunlaşıp yumuşamaya başlayınca buzdolabına alınıp 4-5 gün içerisinde tüketilebilir.

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