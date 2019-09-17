Meyve kabukları ne işe yarar? Kabukları atmayın! Meyve ve sebze kabukları şifa kaynağı mı?

Meyve ve sebze kabukları cilt maskeleri ve bedendeki bir çok hastalık için tam bir şifa deposu.

Peki bu mucizevi kabuklar nelerdir dediğinizi duyar gibiyiz.

ŞİFASI KABUĞUNDA

İşte sizler için araştırdığımız şifa deposu birbirinden değerli kabuklar ve işinize yarayacağı yerler.

- Karpuz kabuğu: Ciltteki akneleri temizler.

- Portakal kabuğu: Evden böcek ve sivrisinekleri uzaklaştırır. Eve hoş bir koku katar. Rutubet için naftalin yerine kullanılır.

- Yumurta kabuğu: Çiçek topraklarında gübre etkisi yapar. Kemik erimesinde faydalıdır.

- Greyfurt kabuğu: Cilde tonik etkisi yapar.

- Patates kabuğu: Göz altı torbalarını geçirir.

- Elma kabukları: Göz çevresi morluklarında etkilidir.

- Limon kabuğu : Çaydanlık lekelerine ve kireçlerine etkilidir.

- Avakoda kabuğu: Cildi nemlendirir.

- Muz kabuğu: Peeling şeklinde cilde uygulanır.

- Şeftali kabuğu: Cildi toksinlerden arındırır nemlendirir.

- Kivi kabuğu: Gıda zehirlenmelerine iyi gelir.

- Armut kabuğu: Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

- Kavun kabuğu: Sindirimi düzenler.



Şifalı Günler.