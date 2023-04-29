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Siyaset Meydanlar yalan söylemez: Akşener'e bir tokat daha!
Siyaset

Meydanlar yalan söylemez: Akşener'e bir tokat daha!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 13:38:00 -
Meydanlar yalan söylemez: Akşener'e bir tokat daha!

Terör örgütü PKK elebaşı Sabri Ok, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar" demişti. İYİ Parti'ye Türk halkı hak ettiği değeri vermeye başladı. Konya ve Kayseri'de meydanları dolduramayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da da boş meydana seslenmek zorunda kaldı.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri meydanlara indi. Her defasında partisinin oy oranındaki yükselişten dem vuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile mitinglere çıktı. HDP ile aynı masaya oturmam diyen Akşener'in HDP'nin aday çıkarmayarak denkleme eklenmesine ses çıkarmaması, 6'lı masayı terk edip geri dönmesi, partideki FETÖ'cü yapılanma iddiaları ve partinin ağır toplarının istifaları İYİ Parti'nin oy oranlarındaki düşüşün anketlere yansıttı.

Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meydanı dolduramadı. Meydandaki boşluk alanlar objektiflere yansıdı. Konya'nın ardından bu kez de Kayseri'de miting yapan Akşener, miting için çok dar bir alan oluşturulmasına rağmen bu alanı da dolduramadı. Türkiye'nin ikinci en büyük meydanı olan kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda havadan çekilen fotoğraflar, İyi parti mitingine olan katılımı açık ve net ortaya koydu. Konya ve kayseri mitinglerinde hüsrana uğrayan Akşener Denizli mitingini ise sağanak yağışı mazeret göstererek iptal etti.

Konya ve Kayseri'de umduğunu bulamayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli mitingini ise iptal etmesinin ardından rotayı Erzurum'a çevirdi. Meydanda bir avuç insana hitap eden Meral Akşener'in mitinglerine olan ilgisizlik sosyal meydanının da gündemine oturdu. Erzurum'da 150-200 kişilik bir gruba hitap eden Akşener'in mitinglerindeki bu görüntüler, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın "Çok düştük toparlanamıyoruz. Baraj altındayız" sözlerini akıllara getirdi. Her fırsatta partisinin oy oranındaki yükselişten bahseden Meral Akşener'in hüsrana dönen mitingleri, Aytun Çıray'ın sözlerini adeta teyit etti.


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İstifaların ardı ardına yaşandığı İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının ardından Akşener'in grup konuşmalarını yazan grup danışmanı Hasan Sami Özvarinli'de istifa etmişti. Özvarinli FETÖ'nün İYİ Parti'yi teslim aldığını belirterek, partideki tüm kapıları FETÖ'cülerin tuttuğunu açıklamıştı. 6'lı masayı terk edip sonra tekrar geri dönen Meral Akşener'in HDP ile aynı masaya oturmam deyip gizli ittifakına sesiz kalması da İYİ Parti'ye puan kaybettirdi.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Ahmet

Vay be nasılda zoruna gitmiş çakmaların. 

Ahmet

Saatini bilmem ama bu kalabalık bile çok fazla. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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