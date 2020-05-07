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Aktüel

Mevsimlik tarım işçilerine yaşam merkezi

Adana’da mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle valilik koordinesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Karataş ilçesinde bir yaşam merkezi inşa ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:25:13 -
Mevsimlik tarım işçilerine yaşam merkezi

Adana’da mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle valilik koordinesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Karataş ilçesinde bir yaşam merkezi inşa ediliyor.


Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen merkezde; çadır bölgesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının öğrenim görmesi amacıyla inşa edilen anaokulu ve ilkokulun yanı sıra, yetişkin eğitimine hizmet vermesi amacıyla da kullanılacak toplam 6 derslik bulunuyor.


Tarım işçilerinin banyo, tuvalet ve çamaşırhane olarak kullanacağı bölümlerin de bulunduğu yaşam merkezi hakkında bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Adana’nın tarımsal faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük emek veren mevsimlik tarım işçilerinin hayat standartlarını iyileştirmek amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, inşa edilen yaşam merkezinin de bu amaca hizmet edeceğini ve inşaatın bir an evvel tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

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