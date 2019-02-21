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Mevlüt Uysal: "Büyükçekmece yatay mimari ile sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal bölgede yatay mimariyi destekleyeceklerini belirterek, "Büyükçekmece’de yatay mimari ile Türkiye’ye hatta Dünya’ya model olabilecek bir yapılaşma sağlayabiliriz" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:29
Mevlüt Uysal: "Büyükçekmece yatay mimari ile sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal bölgede yatay mimariyi destekleyeceklerini belirterek, "Büyükçekmece’de yatay mimari ile Türkiye’ye hatta Dünya’ya model olabilecek bir yapılaşma sağlayabiliriz" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde seçmenlerle kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Uysal, 1 Nisan’da hizmet belediyeciliğinin Büyükçekmece’ye gelmesi gerektiğini söyledi. Kahvaltı programından sonra Pınartepe ve Cumhuriyet Mahalleleri’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Uysal, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


"Büyükçekmece’de Türkiye’ye ve Dünya’ya model olabilecek bir yapılaşma sağlayabiliriz"


Büyükçekmece’deki alt yapı ve hizmet eksikliklerinden şikayet eden vatandaşlara sohbet eden Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’de nereye gitsek hep hizmet eksikliği şikayeti var. Çocuk parkı yok, spor alanı yok, yürüyüş alanları yok. Hep yoklar üzerine gidiyoruz. Bu bölge öyle bir bölge ki yoklar değil de hizmetler yapılmış olsa bölgenin en güzel ilçesi konumuna gelebilir. Özellikle yapılaşma konusunda rahatız, yatay mimari dediğimiz ve yükseklik vermeden İstanbul’un en güzel, Türkiye’ye hatta Dünya’ya model olabilecek bir yapılaşma da sağlayabiliriz. Zaten Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu. Büyükçekmece’de bu kuralı uygularız ve güzel bir yapılaşma ve güzel bir planlama alt yapısı ve üst yapısı ile de hizmet belediyeciliğiyle burası da tanışmış olur” ifadelerini kullandı.


İstanbul’daki denizlerin Bodrum ve Antalya kadar temiz olacağını söyleyen Başkan Uysal, İSKİ’nin yaptığı çalışmalar ile İstanbul’daki denizlerin temiz bir hale geldiğini belirtti.


İSKİ’nin arıtma çalışmaların su arıtma çalışmalarını anlatan Uysal, “İSKİ arıtmayı yüzde 99 yaptı. Arıtmanın yüzde 45’i ileri derece biyolojik arıtma. Yani bu ne demek, arıtılan su kullanılabilir su haline dönüşüyor. Bazı ülkelerde bazı işlemlerden geçirilip içme suyu olarak bile kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.


-Başkan Uysal ve vatandaş arasındaki ilginç diyalog


Cumhuriyet Mahallesi’nde bir berberi ziyaret eden Başkan Uysal, tıraş olan bir vatandaşa projelerini anlattı. Vatandaş ise Uysal’a "İnşallah bu sefer Hasan Akgün’ü değiştireceğiz’’ diye cevap verdi. Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Uysal, ziyaretlerini gün boyu devam etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:29
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