Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'la ilgili olay sözler! Yer yerinden oynayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tv100 özel yayınına konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu, dış politika ile alakalı gelişmeleri, moderatörlüğünü Erdoğan Aktaş'ın yaptığı yayında değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de verdiği sözleri tutmadığını, olası operasyonun yakın olduğunu belirterek, ABD ile yürütülen F-16 görüşmeleri ve Yunanistan'ın "şımarık" tavırları hakkında konuştu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Irak'ta terör örgütleri halen mevcut. DEAŞ ülkenin önemli bölümünü kontrol altında tutuyordu. Bizlerinde desteğiyle gerek Suriye'de gerekse Irak'ta DEAŞ artık güçlü değil.

"Siz yapmazsanız biz yaparız"

- Bu teröristleri (PKK/YPG) bölgeden temizlemek onların sorumluluğunda. Beraber yapalım diyoruz; sizde yapamayacaksanız biz bunu yapmak zorundayız. Irak'ta terör örgütleri çok etkin ve Irak yönetimi terör örgütlerine etkin bir mücadele yürütemiyor, bize karşı provokasyonlarının nedeni bu. Dün akşam Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırı da bir provokasyondur.

"ABD ve Rusya sözünü tutmadı"

- Suriye konusunda hem ABD hem de Rusya bize verdiği sözleri tutmadı. Her ikisi de bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedir. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar birçok yerde de ABD silah desteğini devam ettiriyor. Daha önceki operasyonların nedeni; sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz.

CENTCOM'un PKK'lılar için yayınladığı taziye mesajı

- CENTCOM'un yaptığı kabul edilemez. Bu da ABD'nin terörle mücadeledeki samimiyetsizliğine güzel bir örnektir.

Tahıl koridoru

- Savaş başlamadan önce biz savaşın önlenmesi için çok çaba sarf ettik. Başından bu yana bu savaşın sona erdirilmesi için ne kadar çaba sarf ettiğimizi tüm dünya biliyor. Burada BM ile birlikte çalıştık. BM de Türkiye'yi tercih etti.

- Tahıl sorunu çözülürse ateşkes yolu da açılır. İki taraf arasında önemli bir adım olacak bu gelişme dedik. Sonuçta burada Rusya'nın ihraç edeceği ürünler de var onun önü açılmış oluyor. Aynı şekilde Ukrayna'nın tahıl, ayçiçek ve ayçiçek yağı ihracatının da önü açılmış oluyor.

İsrail'le normalleşme ve ABD ile F-16 görüşmeleri

- Türk dış politikasının temel ilkeleri belli. Yurtta sulh, cihanda sulh ve düşmanının sayısını azaltacaksın, dostunun sayısını arttıracaksın. Girişimci ve insani dış politika, sahada ve masada güçlü dış politika. Bunlar mottolarımız. Mısır ile ilişkiler ağır gidiyor. İsrail'le diyaloğumuz gayet iyi.

- ABD ile sorunlar var. PKK ve YPG'ye verdikleri desteği hatırlattık. FETÖ'nun ABD'deki mevcudiyeti gibi sorunlar henüz çözüme ulaşmadı. F-16 müzakereleri gayet iyi gidiyor, yönetimin tavrı gayet olumlu. Kongre'de daha önceki yıllarda görülen katı hava dağılmış durumda. Türkiye'nin son dönemde üstlendiği rolün farkındalar. Umarım bu geçici bir farkındalık olmaz. Her alanda sorunları çözüp ilişkileri geliştirmek bizim görevimiz. Ama Temsilciler Meclisi'nin F-16'lar konusunda aldığı "Yunanistan'a karşı kullanılmama" şartı kararı yanlış.

Yunanistan ile ilişkiler

- Yunanistan en haksız durumda bile ağlayarak mağdur olduğunu anlatıyor. Yunanistan'ın talepleri uluslararı hukuka aykırı. Yunanistan'ın insan hakları konusunda yatacak yeri yok. Burada (Batı Trakya) Lozan Anlaşması gereği seçilmiş müftülere yapmadığı işkence kalmadı. Atina teröristlere destek veriyor, ülkede DHKP-C kampları var.

- Yunanistan 6 millik karasuları üzerinde 10 millik hava sahası iddiasında bulunan dünyadaki tek ülke. Biz tabii yazdığımız mektuplarda bunların saçmalığını yazıyoruz. ABD yönetimi, kongresine yazdığı mektupta bunun hukuka aykırı olduğunu söylüyor.

- ABD, Türkiye-Yunanistan arasında yürüttüğü denge politikasını Atina lehine bozdu. Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk ana karasını dahi zaman zaman ihlal ediyor. Karşılık verince de ağlıyorlar.

KAYNAK: HABER7