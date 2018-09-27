Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Önemli bir dönüm noktası
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Erdoğan'ın Almanya ziyareti) Bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, yeni bir sayfa açmak için.' dedi.27 Eylül 2018 Perşembe 21:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi.ABD, BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına yardımları kesti. Bu açığı kapatmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.
ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Erdoğan'ın Almanya ziyareti) Bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, yeni bir sayfa açmak için." dedi.
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