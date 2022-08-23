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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu: F-16 ya da başka ürün almayız!
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu: F-16 ya da başka ürün almayız!

Bakan Çavuşoğlu: 'ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmeleri olumlu geçti' - Türkiye'nin F-16 Blok 70 tedariki ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD yönetimi olumlu bakıyor, teknik görüşmeler iyi seyrediyor ama yönetim de biliyor ki, böyle elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde biz F-16 ya da başka ürün almayız.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 13:07:00 - 2022-08-23 13:23:25
Mevlüt Çavuşoğlu: F-16 ya da başka ürün almayız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Türkiye'nin F-16 Blok 70 tedariki ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "ABD yönetimi olumlu bakıyor, teknik görüşmeler iyi seyrediyor." dedi.

TÜRKİYE'DEN F-16 RESTİ: ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLAYACAK ŞEKİLDE F-16 ALMAYIZ

Türkiye'nin F-16 Blok 70 tedariki ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Yunan lobisi içinde olanlar, Yunanistan kökenli bir Kongre üyesinin girişimi oldu, o bağlayıcı değil. Senato'dan karar çıktı. İkisini birleştirecekler, daha sonra yasallaşacak. ABD yönetimi olumlu bakıyor, teknik görüşmeler iyi seyrediyor ama yönetim de biliyor ki, böyle elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde biz F-16 ya da başka ürün almayız." dedi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE F-16 DAVETİ

starın aktardığı habere göre; Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'den askeri bir heyet F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için ABD'ye gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti. ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir." sözleri yer almıştı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti.

F-16 İÇİN MEKTUP HAZIRLIĞI

Görüşmelerde kongreye sunulacak satışı planlanan F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren "teklif mektubu" üzerinde çalışılacağı belirtiliyor.

 

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