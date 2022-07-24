  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mevlüde teyze Başkan Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük
Gündem

Mevlüde teyze Başkan Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük

Elazığ’da CHP heyetine tepki göstererek gündeme gelen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 01:00:00 -
Mevlüde teyze Başkan Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

Mevlüde teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ’a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve ‘Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük’ ifadelerini kullandı. Mevlüde teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23