  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türkiye nükleer yapmak zorunda!' Bakan Bayraktar açıkladı! Türkiye enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandı Trump sonunda ipini kopardı! ‘Yahudiler senden bıktı’ Kesinleşmiş 6 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! FETÖ Üyesi JASAT Operasyonuyla Yakalandı IBAN mağdurlarıyla ilgili sevindiren gelişme! Yaptırım kararlarına sert kınama ‘Yalancı Rubio’ 20 binden fazla yaralı Müslüman tedavi bekliyor! 90 milyonluk ülkeden bir tane forvet çıkmıyor! Milli takıma devşirme forvet formülü! ABD'deki İsrail-Lübnan Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı: Gözler Kritik Kararlarda CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek
Gündem Her yerde aranan kayıp tapu çalışanı gölün dibindeki araçta ölü bulundu
Gündem

Her yerde aranan kayıp tapu çalışanı gölün dibindeki araçta ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Her yerde aranan kayıp tapu çalışanı gölün dibindeki araçta ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür kayıp olarak her yerde aranan 40 yaşındaki Esma Yöro Türker, Derbent Baraj Gölü’nde suya gömülü otomobilinin içinde ölü bulundu. Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 2 çocuk annesi Türker’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Esma Yöro Türker'in (40) kullandığı otomobil, Derbent Baraj Gölü kapaklar mevkisinde bulundu.

Sabah saatlerinde bölgede bulunan vatandaşların su içerisindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan Esma Yöro Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Esma Yöro Türker'in 2 çocuk annesi olduğu ve Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23