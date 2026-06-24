Her yerde aranan kayıp tapu çalışanı gölün dibindeki araçta ölü bulundu
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Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür kayıp olarak her yerde aranan 40 yaşındaki Esma Yöro Türker, Derbent Baraj Gölü’nde suya gömülü otomobilinin içinde ölü bulundu. Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 2 çocuk annesi Türker’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Esma Yöro Türker'in (40) kullandığı otomobil, Derbent Baraj Gölü kapaklar mevkisinde bulundu.
Sabah saatlerinde bölgede bulunan vatandaşların su içerisindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
Yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan Esma Yöro Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Esma Yöro Türker'in 2 çocuk annesi olduğu ve Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.