Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu?

Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde idrak ediliyor. Kandili ibadetle geçirmek isteyenler, 2026 yılında hangi güne denk geldiğini ve bu özel gün için oruç hükmünün ne olduğunu araştırıyor.

Mevlid Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre; Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Kandil gecesi ise 23 Ağustos Pazar gününü 24 Ağustos Pazartesi gününe bağlayan gece olacak.

Müslümanlar bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, salavat getirerek namaz kılarak değerlendirecek.

Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu?

Mevlid Kandili’nde oruç tutulması farz veya vacip değildir. Bu geceye özel olarak tutulması emredilen bir oruç da bulunmamaktadır. Ancak kandil vesilesiyle nafile oruç tutulabilir. Namaz kılmak, dua etmek, Kur’an okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, sadaka vermek ve sıla-i rahim yapmak da kandil gecesinde gerçekleştirilebilecek salih ameller arasında yer alıyor.

Oruç tutmak isteyenler, Mevlid Kandili’nin idrak edileceği 24 Ağustos Pazartesi günü nafile oruca niyet edebilir.

Mevlid Kandili’nin önemi nedir?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum gecesi olarak kabul ediliyor. İslam dünyasında birlik, beraberlik ve manevi huzurun simgelerinden biri olarak görülen bu gecede camilerde programlar düzenleniyor.

Kandil gecelerine özel bir ibadet var mı?

Sahih kaynaklarda kandil gecelerine mahsus belirli ve zorunlu bir ibadet şekli bildirilmemiştir. Bu nedenle kandil gecelerinde yapılan ibadetlerin yalnızca bu günlere özgü dini bir emir olarak görülmemesi gerekiyor.

Kaza veya nafile namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’an okuyup dinlemek, dua etmek ve sadaka vermek gibi ibadetler her zaman yapılabilir. Kandil geceleri de bu amelleri yerine getirmek için manevi bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

2026 kandil tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2026 yılındaki kandil ve önemli dini geceler şöyle:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe