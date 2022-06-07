Mevlana İdris Zengin kimdir? Mevlana İdris Zengin kitapları:

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Mevlana İdris Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana İdris Zengin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun..."

Mevlana İdris Zengin kimdir?

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 1966’da dünyaya gelen Zengin, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı. Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

Mevlana İdris Zengin kitapları

Eserlerinden Bazıları

Çınçınlı Masal Sokağı

Dondurmalı Matematik

Hayâl Dükkânı

Kirpiler Şapka Giymez

Korku Dükkânı

Vay Canına

Kuş Renkli Çocukluğum

Sinir Dükkânı

Tehlikeli bir Kipat

Ütüsüz Ayakkabılar

Sufi ile Pufi

İyilik Dükkanı

Tuhaf Adamlar (10 kitap)

Acayip Hayvanlar (10 kitap)

İyi Geceler Bayım" (şiir)