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MEÜ’nün akreditasyon başarısı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ’Avrupa Akreditasyonu’ almaya hak kazandı.

15 Eylül 2019 Pazar 13:17
MEÜ’nün akreditasyon başarısı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ’Avrupa Akreditasyonu’ almaya hak kazandı.


MEÜ’nden yapılan açıklamaya göre, kalite yönetimi anlayışı kapsamında yürütülen akreditasyon çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Son olarak Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ’Avrupa Akreditasyonu’ almaya hak kazandı.


Yapılan başvurunun ardından 11 Eylül 2019 tarihinde Prof. Thomas Sieber, Prof. Goetz Geldner ve Prof. Dr. Zuhal Aykaç tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanarak uluslararası bir alanda MEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın kalitesi tescillenmiş oldu.


Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Doruk, Avrupa düzeyinde akredite olan ilk klinik ve Türkiye de ise bu hakkı kazanan 7. klinik olduklarını söyledi.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 2017 yılında Ulusal Akreditasyon ve 2018 yılında Ulusal Algoloji Yan Dal Akreditasyon sertifikasını da almıştı.


MEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Doruk, inceleme heyeti ile birlikte Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Çamsarı, akreditasyon sürecinde verdikleri desteğin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avrupa düzeyinde ilk olarak gerçekleşen akreditasyonun önemine de vurgu yapan Çamsarı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:17
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