Metroyla İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada ulaşılacak

Hat sayesinde şehir merkezinden İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada ulaşılabilecek.



Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Proje Müdürü Murat Cebeci, “Yüzde 75’i tamamlanan hattımız; Gayrettepe’den başlayarak Beşiktaş, Şişli, Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy’den geçecek” dedi.



Çalışmalar sürüyor



Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Cebeci, “Projeyi hedeflenen sürede tamamlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Cebeci, şunları söyledi:



“Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, tamamlandığında İstanbul’un trafik ve ulaşım anlamında yüz akı projelerinden biri olacaktır. Gayrettepe istasyonundan Büyük İstanbul Tüneli Projesi’ne, Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı’na; Kâğıthane istasyonundan Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’na, İstanbul Havalimanı istasyonundan Yüksek Hızlı Tren’e bağlantı olacak. Dev metro hattımız, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyir süresini ise yaklaşık 30 dakikaya düşürecek.”