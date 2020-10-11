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Ekonomi Metroyla İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada ulaşılacak
Ekonomi

Metroyla İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada ulaşılacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, 2021 Nisan ayında devreye girecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:03:00 -
Metroyla İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada ulaşılacak

Hat sayesinde şehir merkezinden İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada ulaşılabilecek.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Proje Müdürü Murat Cebeci, “Yüzde 75’i tamamlanan hattımız; Gayrettepe’den başlayarak Beşiktaş, Şişli, Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy’den geçecek” dedi.

Çalışmalar sürüyor

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Cebeci, “Projeyi hedeflenen sürede tamamlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Cebeci, şunları söyledi:

“Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, tamamlandığında İstanbul’un trafik ve ulaşım anlamında yüz akı projelerinden biri olacaktır. Gayrettepe istasyonundan Büyük İstanbul Tüneli Projesi’ne, Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı’na; Kâğıthane istasyonundan Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’na, İstanbul Havalimanı istasyonundan Yüksek Hızlı Tren’e bağlantı olacak. Dev metro hattımız, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyir süresini ise yaklaşık 30 dakikaya düşürecek.”

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