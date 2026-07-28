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Dünya Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu
Dünya

Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
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Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu

İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 39 kişi hastaneye kaldırıldı.

Barselona merkezli Diari gazetesinin haberine göre, L1 metro hattında çıkan yangına itfaiye ekipleri 22 araçla müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak hat üzerine indi ve cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra perona ulaşabildi.

19 AMBULANS SEVK EDİLDİ

Acil Tıbbi Müdahale Sistemi (SEM) ekipleri, olay yerine sevk edilen 19 ambulansla dumandan etkilenen 136 kişiye ilk yardım yaptı. Bazı yolculara oksijen maskesi takılırken, dumandan etkilenen 39 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle Clot ve Glories istasyonları boşaltıldı, L1 ve L2 hatlarının kesiştiği Clot istasyonunda ise tren seferleri durduruldu. Barselona Metropoliten Ulaşım İcra Kurulu Başkanı (CEO) Xavier Flores, ilk belirlemelere göre yangına alev alan bir tünel kaplama malzemesinin neden olduğunu açıkladı.

 

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