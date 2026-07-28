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Yerel İşleyen sisteme çomak soktular! CHP'li İBB yine isyan ettirdi
Yerel

İşleyen sisteme çomak soktular! CHP'li İBB yine isyan ettirdi

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Mecidiyeköy’de arızalanan yürüyen merdiven nedeniyle oluşan insan seli İstanbulluları isyan ettirirken, AK Parti döneminde tıkır tıkır işleyen sistemi bozan CHP'li İBB yönetimi bir kez daha sınıfta kaldı.

İBB'nin işlettiği Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nun yürüyen merdiveni sabah saatlerinde bozuldu. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Arıza nedeniyle yolcu akışı yavaşlarken istasyonda yoğunluk oluştu. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlar ise uzun süre beklemek zorunda kaldı. İşe gitme maratonu, yürüyen merdiven arızası nedeniyle adeta çileye dönüştü.

BU KAÇINCI REZALET

Mecidiyeköy’de yaşanan son yürüyen merdiven krizi, İstanbul genelinde kronikleşen toplu taşıma çilesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçmişte de benzer ihmallerle gündeme gelen CHP'li İBB yönetiminde, Ünalan Metro İstasyonu'nda merdiven basamaklarının kırılmasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş, Esenler Üçyüzlü durağında ise yürüyen merdivenin aniden çökmesi vatandaşlara korku dolu anlar yaşatmıştı.

Benzer şekilde Gayrettepe, Şişhane, Osmanbey ve Yenikapı gibi şehrin en yoğun aktarma merkezlerinde haftalarca giderilemeyen arızalar ve "tasarruf" gerekçesiyle kapatılan yürüyen bantlar, İstanbulluları her gün bitmek bilmeyen bir merdiven tırmanma eziyetine mahkum etmeye devam ediyor.

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Yorumlar

Mehmet

Herşey güzel oluyor.

Ali Yokuş

Ben Ekonomistim
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