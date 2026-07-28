Kirli sicillerini unutmadık! Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de

Buğra Kardan İstanbul

Halkın mukaddes değerleriyle kavgalı olan, dindar insanlara kin kusan, vesayet dönemlerini mumla arayan ve her dönem darbecilere alkış tutan eski Türkiye artıkları, Özgür Özel’in YP’sine akın etti. CHP’de önceki dönem milletvekillerinden 264 isim yayınladığı ortak bildiriyle Yeni Parti’ye geçeceğini açıkladı. 28 Şubat darbesinin sermaye ayağını oluşturan “Beşli Çete’nin üyelerinden dönemin DİSK Başkanı Rıdvan Budak ile Türk-İş Başkanı Bayram Meral’den, başörtülü öğrencilere büyük baskıların uygulandığı ‘ikna odaları’nın mucidi Nur Serter’e, iktidarı devirme adına yapılan Cumhuriyet mitinglerinde boy gösteren Necla Arat’tan siyasete müdahale etmediği için TSK’ya “Kâğıttan kaplan” iftirası atan Süheyl Batum’a ve mütedeyyin kesimi “denize dökmekle” tehdit eden ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt’a kadar pek çok darbe heveslisi Özel’in yanında saf tuttu.

BİT PAZARI GİBİ, KİMİ ARASAN VAR

27 Nisan e-muhtırasına sessiz kalan eski CHP yöneticilerinden Kemal Anadol, “Hükümetin bunun gereğini yerine getirmesi gerekir” yaygarası koparan Mustafa Özyürek, “Genelkurmay’ın tespitleri bizim tespitlerimizden farklı değildir” çıkışını yapan Onur Öymen de YP’yi tercih etti. İktidara “Bunlar para için analarını satarlar” şeklinde hakaret eden Oktay Ekşi, AK Parti seçmenine “Akılsız” diyen Haluk Koç, “Her canlı ölümü tadacaktır” ayetini sinir bozucu bulan Binnaz Toprak, “Çarşaf giyen kadının terörist olup olmadığını nereden bileceğiz” diyen Önay Alpago gibi mukaddesat karşıtları da Özel’in etrafında birleşti. Gezi eylemlerini kutsayan Fikri Sağlar ve Nevin Gaye Erbatur’un yanı sıra PYD’yi ‘terör örgütü’ olarak nitelemekten kaçınan Şenal Sarıhan, Kandil’in aparatlarıyla federasyon anayasası taslağını kaleme alan İbrahim Kaboğlu da var. Aralarında Mehmet Haberal ile Dursun Çiçek gibi Ergenekon davası sanıkları ile siyasal Alevici Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz’ın da imzasının bulunduğu ve her dönem vesayetin yanında yer alan 264 ismin Özel’in partisine katılmak için CHP’den istifa ermesi, “Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de buluştu” yorumlarını beraberinde getirdi. Yolsuzluktan mahkûm olan Sefa Sirmen, şaibeli ihaleden yargılanan Celal Doğan dahil vesayet özlemiyle yanıp tutuşan figürlerin YP’ye yönelmeleri “Partinin ismi ‘Yeni’ ama zihniyeti eski” yorumunu güçlendirdi.

KOMPLOCULAR KENETLENDİ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan, şunları söyledi: “264 önceki dönem milletvekiline baktığımızda garip bir tablo görüyoruz. Evvela CHP’den DSP’ye, oradan HDP’ye giden Celal Doğan’ı görüyoruz. Yine vaktiyle DSP’de siyaset yapmış Hasan Gemici, Ali Ilıksoy ve Uluç Gürkan’la karşılaşıyoruz. Bu üçünün CHP’de milletvekili olarak görev almadığını bilelim. Geçmişleri karanlık figürleri de unutmayalım. YP’nin ülkeyi 28 Şubat darbesine götürenlerin, 27 Nisan e-muhtırasını alkışlayanların bileşimi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani Rıdvan Budak’lar, Bayram Meral’ler, Nur Serter’ler ortada. Bunun dışında MİT’i hedef alanların, 17-25 Aralık komplolarına karışanların ve 15 Temmuz’da darbeye girişenleri de hatırımızda bulunduralım. Ki bunlar, Özel’in yanındalar. Gittiğimiz her yerde YP’nin çok tehlikeli bir proje olduğunu ifade ediyoruz. Bu projenin dış odaklara, FETÖ’ye ait olduğunu belirtiyoruz. Burada Özel, figürandır, dışarıdan yöneten var. Türkiye’ye yeni operasyonlar yapmayı planlıyorlar. YP’de fikir de anlayış da kadro da eskidir. AK Parti’de siyaset yapmış FETÖ kalıntıları da yanaşacaktır. Tehlike büyük. FETÖ, vesayetçiler, eski Türkiye artıkları, Sabetayistler var. Bunlar için esas olan İslâm’ın, Anadolu’nun değerlerini hiçe saymak.”

BU GERİCİ ZİHNİYET YOK OLACAK

Siyasi Analist Tunç Taşbaş da şunları dile getirdi: “Siyasette tabela değiştirmek, zihniyeti temizlemeye yetmez. Yıllarca milletin değerleriyle kavga etmiş, milli iradeyi vesayet odaklarının emrine amade kılmaya çalışmış kadroların CHP’den istifa edip yollarına ‘yeni’ ambalajıyla devam etme kararı, Türkiye’nin siyasal hafızası açısından son derece ibretlik. Kendilerine ‘çağdaş’, ‘ilerici’ ya da ‘aydın’ yaftasını layık gören bu kitle, ne zaman milletin iradesi sandıkta tescillense, çareyi demokraside değil; kışla kapılarında, ikna odalarında ve muhtıra metinlerinde aramıştı. Bugün bu isimlerin toplaştığı yeni çatı, eski Türkiye’nin o katı, faşizan ve gerici geleneğinin makyajla sahnelenmesinden ibaret. Yazık ki bu zihniyet, yıllarca kendisi gibi düşünmeyen, kılık kıyafetine, inancına ve köklerine sahip çıkan Anadolu insanını ya ‘gerici’ ya ‘yobaz’ ya ‘mürteci’ diyerek yaftaladı. Oysa bu sığ akıl; çağı yakalayamamış, zamana yenilmiş ve dogmalarına hapsolmuş gerçek gericiliğin ta kendisidir. Eski Türkiye’nin vesayetçi artıklarını bünyesinde toplayıp halka ‘yeni bir alternatif’ diye sunmak milletin aklıyla alay etmektir. Türkiye içeride ve dışarıda zincirlerini kırarken, bu gerici zihniyetin tek yeri siyasi arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmak olacak.”