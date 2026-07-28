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Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

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AA Giriş Tarihi:

Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren şişkin ay, güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

ŞİŞKİN AY NEDİR? Şişkin ay, Ay'ın yarısının aydınlık olduğu ilk dördün veya son dördün evreleri ile tamamının aydınlık göründüğü dolunay evresi arasında aldığı ara şekildir.

#2
Foto - Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

Bu evrede Ay, bir daireden biraz daha küçük ve şişkin bir formda görünür.

#3
Foto - Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

Bu evre kendi içinde dolunaya yaklaşma veya dolunaydan uzaklaşma durumuna göre ikiye ayrılır

#4
Foto - Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

Büyüyen (Parlayan) Şişkin Ay: İlk dördün evresinden sonra, dolunaya doğru ilerlerken görülen aşamadır. Ay'ın aydınlık kısmı her geçen gün biraz daha büyür.

#5
Foto - Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

Küçülen (Sönen) Şişkin Ay: Dolunay evresinden sonra, son dördüne doğru küçülürken görülen aşamadır. Ay'ın aydınlık kısmı günbegün azalır

#6
Foto - Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü

Şişkin aydan kare...

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