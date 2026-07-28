Bu da şişkin ay! Düzce'de görüldü
Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren şişkin ay, güzel görüntü oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren şişkin ay, güzel görüntü oluşturdu.
ŞİŞKİN AY NEDİR? Şişkin ay, Ay'ın yarısının aydınlık olduğu ilk dördün veya son dördün evreleri ile tamamının aydınlık göründüğü dolunay evresi arasında aldığı ara şekildir.
Bu evrede Ay, bir daireden biraz daha küçük ve şişkin bir formda görünür.
Bu evre kendi içinde dolunaya yaklaşma veya dolunaydan uzaklaşma durumuna göre ikiye ayrılır
Büyüyen (Parlayan) Şişkin Ay: İlk dördün evresinden sonra, dolunaya doğru ilerlerken görülen aşamadır. Ay'ın aydınlık kısmı her geçen gün biraz daha büyür.
Küçülen (Sönen) Şişkin Ay: Dolunay evresinden sonra, son dördüne doğru küçülürken görülen aşamadır. Ay'ın aydınlık kısmı günbegün azalır
Şişkin aydan kare...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23