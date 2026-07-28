Dünyanın en nadir adalarından: Ağaçların nasıl hareket ettiği görüntülendi!

“ÜZERİNDE AĞAÇ OLAN TEK YÜZEN ADALAR BURADA” Yüzen Adalar’ın Türkiye’deki benzer oluşumlardan farklı özellikler taşıdığını dile getiren Çelik, “Yüzen adalar doğal güzelliğiyle de çok ön planda olan bir yer. Türkiye’de yüzen ada dediğimiz 22 yer varmış. Ben de bu çerçevede şöyle bir bakayım dedim ama üzerinde ağaç olan tek yüzen adalar burada. Bu açıdan da Türkiye’deki diğer yüzen adalardan farklılaşıyor. Gerçekten de baktığımız zaman bu adaların etrafındaki ormanlar, bu yeşillik başka bir yerde yok. Tüm doğaseverleri Bingöl’ümüzdeki bu yüzen adaları görmeye davet ediyoruz.” ifadesini kullandı. Doğal alanın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Çelik, “Kullanma ve korunma açısından bir denge gözetmek zorundayız ama eğer bir tercih yapmak söz konusu olursa korunmadan yana bir tercih yaparız. Ona kesinlikle müsaade etmeyiz. Burayı inşallah koruyarak gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza bırakmış oluruz.” diye konuştu.