Japonya yine beşik gibi sallandı: 7,1'lik depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan yüksek kesimlere çıkmalarını isterken, sekiz eyalet için acil uyarı yayımlandı. Olası can kaybı ve hasara ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Japonya'nın Kyushu Adası'nda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki şiddetli deprem büyük paniğe yol açarken, yetkililer sekiz eyalet için acil durum ilan edip kıyı bölgeleri için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yaparak vatandaşlara derhal yüksek bölgelere kaçmaları çağrısında bulundu.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Depremin ardından Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgeleri için yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.
Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlardan denizden uzak durmalarını ve yüksek bölgelere gitmelerini istedi.
SEKİZ EYALET İÇİN ACİL UYARI
Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımladı.
Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, depremin yol açtığı olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.