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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 suçlu Türkiye’ye iade edildi
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 suçlu Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak yurda iadelerinin sağlandığını belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y., İ.A., T.F., Ü.C., E.B., Ö.G., B.G., Ö.H., A.K., M.E., T.A., H.U., H.Y., M.Y., E.Ç., Ö.M.F., İ.H.K., H.K., M.Y., M.H.Ö., B.G., H.D., T.B., M.Y., İ.K., B.V. ve M.K. ile ulusal seviyede aranan N.K., M.A., H.Ö., A.A., Y.Ç., D.Ç., M.Ç., M.A.C., B.U., E.B., T.Ş., N.T., O.E., S.D., E.Ç., B.V., A.A., K.H., İ.C., H.E., T.T., S.A., M.Ç., E.K., U.Ş., U.K., F.Ö., B.Ç., Ü.D., Y.Ü., M.G., B.A., M.Ö., S.Ç., H.K., M.D., S.O. ve Ö.A.'nın yakalandığı belirtildi.

Aranan şahıslardan 51’inin Gürcistan’da, 7’sinin Almanya’da, 2’sinin Belçika’da, 1’inin Avusturya’da, 1’inin Bosna Hersek’te, 1’inin Ukrayna’da, 1’inin Yunanistan ve 1’inin Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye’ye geri getirildiği bildirildi.

 Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

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