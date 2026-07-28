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Aktüel AHBAP'a destek olmamış... 'Athena Gökhan değil Asena Gökhan!'
Aktüel

AHBAP'a destek olmamış... 'Athena Gökhan değil Asena Gökhan!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AHBAP'a destek olmamış... 'Athena Gökhan değil Asena Gökhan!'

Ahbap soruşturması kapsamında ifadesi alınan sanatçı Gökhan Özoğuz, yapılan yayınlardan rahatsızlık duyarak Kanal Türkiye YouTube kanalıyla iletişime geçti. Görüşme sırasında Özoğuz’un AFAD, AKUT veya Kızılay'a karşı bir güvensizlik duymadığını ifade ettiğini aktaran Kanal Türkiye, buna karşılık deprem döneminde atılan adımların ve yapılan yardımların sorgulanması gerektiğini vurguladı. Özoğuz'un telefon görüşmesinde haklı olsa dahi susmayı tercih ettiği yönünde bir yaklaşımda bulunduğunu dile getirdi.

Ahbap soruşturması kapsamında ifadesi alınan sanatçı Gökhan Özoğuz, yapılan yayınlardan rahatsızlık duyarak Kanal Türkiye YouTube kanalıyla iletişime geçti. Görüşme sırasında Özoğuz’un AFAD, AKUT veya Kızılay'a karşı bir güvensizlik duymadığını ifade ettiğini aktaran Kanal Türkiye, buna karşılık deprem döneminde atılan adımların ve yapılan yardımların sorgulanması gerektiğini vurguladı. Özoğuz'un telefon görüşmesinde haklı olsa dahi susmayı tercih ettiği yönünde bir yaklaşımda bulunduğunu dile getirdi.

 

"Yanlış İhbarlar ve Panik Ortamı" Vurgusu


Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında sahada yaşananlara dikkati çeken Kanal Türkiye, özellikle "baraj patladı" gibi asılsız iddiaların bölgede çok büyük bir kaosa ve ikinci bir travmaya yol açtığını belirtti. Bu tür teyit edilmemiş paylaşımların arama kurtarma çalışmalarını aksattığını, insanların yalın ayak kaçmak zorunda kalarak büyük bir korku yaşadığını ifade eden kanal, bu tür bilgi kirliliğine neden olanların sorumluluk taşıması gerektiğini savundu.

Medya ve Kamuoyuna Yönelik Eleştiriler

Süreç boyunca bazı basın mensuplarının ve isimlerin tutumunu eleştiren Kanal Türkiye, deprem anındaki kriz ortamında tarafların rollerinin ve sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaların titizlikle incelenmesi gerektiğini belirtti. Arşivlerde yer alan belgelerin ve geçmişte atılıp sonradan silinen tweetlerin unutulmadığını vurgulayan yayın kuruluşu, adli ve vicdani sorumlulukların takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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