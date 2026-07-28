Sarı Kafa yaz saatini çöpe atacak: O da bizim yola geldi

ABD Başkanı Donald Trump, yılda iki kez uygulanan saat değişikliğinin sona erdirilmesi çağrısını yineledi. Temsilciler Meclisi'nden geçen kalıcı yaz saati tasarısı Senato'da görüşülürken, Trump düzenlemeyi desteklediğini belirterek uygulamanın ekonomik ve pratik açıdan son bulması gerektiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Güneş Işığını Koruma Yasası ile kalıcı yaz saati uygulamasını onaylamasının ardından Donald Trump, Michigan'daki bir mitingde "Yılda 2 kez saat değiştirme saçmalığından kurtulalım. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçelim" diyerek konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.

Yılda iki kez saat ayarlama uygulaması, uzun yıllardır hem ABD’de hem de birçok ülkede tartışma konusu.

Bu değişikliklerin ekonomik maliyetleri, uyku düzenine ve sağlık üzerindeki etkileri, trafik kazaları ile enerji tasarrufu gibi unsurlar nedeniyle eleştiriliyor.

ABD'de bu uygulama federal yasa ile düzenleniyor ve eyaletlerin büyük çoğunluğu bu uygulamaya uyuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de bu konuda değerlendirmede bulunmuştu.

"BU SAÇMA PRODÜKSİYON SONA ERMELİ"

Donald Trump, ilk başkanlığı döneminde ve ikinci döneminde de saat değişikliklerini 'pahalı ve rahatsız edici' bulduğunu belirterek kalıcı yaz saatini desteklediğini belirtti.

2026’da Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nde tasarı 48'e karşı 1 oyla kabul edildiğinde Trump, Truth Social üzerinden "Yüz milyonlarca dolar boşa harcanıyor, bu saçma prodüksiyona son verilmeli." açıklamasını yaptı.

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI SENATO'DA

Temsilciler Meclisi, Sunshine Protection Act'i yani Güneş Işığını Koruma Yasası'nı 308'e karşı 117 oyla kabul etti.

Tasarı, ABD'yi Mart-Kasım döneminde uygulanan yaz saati dilimine kalıcı olarak geçirerek yılda iki kez saat değişikliğini tamamen ortadan kaldırıyor.

Tasarı Senato'da görüşülüyor.

Burada destek daha belirsiz olsa da Trump'ın imzalamaya hazır olduğu belirtiliyor.

"BU SAÇMALIKTAN KURTULALIM"

Yaz saati uygulamasına ilişkin bir açıklama yapan ABD Başkanı, "Yılda 2 kez saat değiştirme saçmalığından kurtulalım. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçelim." sözlerini kullandı.