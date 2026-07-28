“Sarayın uykusu kaçtı” diyen fondaşlara Bahar Feyzan bile isyan etti! Solun sermayesi algı ve propaganda

Timur Soykan isimli İmamoğlu yandaşı, Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti nedeniyle “Sarayın uykularının kaçtığını” ileri sürdü. Gazeteci Ahmet Hakan da Sözcü’nün aynı manşeti Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu zaman attığını hatırlattı. Muhalif kimliğiyle tanınan Bahar Feyzan da solcuların aynı sloganları sürekli söylemekten bıkmadıklarını vurgulayarak sert ifadeler kullandı.

Bahar Feyzan, YouTube kanalında yaptığı yayında şunları söyledi:

Bakın; Timur Soykan... Sadece Timur Soykan değil, o kadar çok var ki... “Yeni kurulan partinin oy potansiyelinin yüzde 49'lara çıktığı görülüyor, cumhurbaşkanlığı anketinde Özel, Erdoğan'ı geçiyor, bütün bunlar Saray'da panik havasına neden oluyor, iktidarın uykuları kaçıyor.”

Bugün Ahmet Hakan yazmış, tamam mı? Şöyle, katıldığım için değil: “Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda 'İşte Saray'ın uykuları kaçacak' Sözcü'nün manşeti; işte Özgür Özel bilmem tekrar nelerin başına geldi de işte uykular yine kaçıyor...”

Ya yapmayın bunu ya! Gerçekten muhalif seçmene de bir kötülük. Gerçekten kötülük... Yani bir sol mastürbasyon bitmiyor. “Biz var ya öf, uçuyoruz, kaçıyoruz, geliyoruz, eziyoruz!” Sandıklar geliyor, sonuç ortada. Gerçekçilik var mı? Sıfır. Ayaklar yere basıyor mu? Asla. İnsanlar da inanıyor tabii onları izleyince. Neden? Çünkü propagandanın şeyi çok alıcısı çok.