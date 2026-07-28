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Spor Eski Galatasaraylı İtalya’nın başına geçiyor
Spor

Eski Galatasaraylı İtalya’nın başına geçiyor

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Eski Galatasaraylı İtalya’nın başına geçiyor

İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Roberto Mancini ile anlaştı.

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini dönemi yeniden başlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 61 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşma sağladı.

Deneyimli teknik adam, daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2021'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.

 

NE OLMUŞTU?

İtalya Milli Takımı'nda daha önce teknik direktörlük görevi için Antonio Conte, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi isimler de gündeme gelmişti.

İtalya Futbol Federasyonu, adaylardan Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmeye hazırlanıyordu ancak deneyimli ismin Rus markalarıyla olan sponsorluk anlaşmaları nedeniyle görüşmeler durduruldu.

Yaşanan krizin ardından sportif direktör Paolo Maldini görevinden istifa etti.

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