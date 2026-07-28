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Siyaset Arşivi silmeyi unutunca rezil oldular! Özgür’ün partisinde “Genel başkanımız Kılıçdaroğlu” paylaşımları
Siyaset

Arşivi silmeyi unutunca rezil oldular! Özgür’ün partisinde “Genel başkanımız Kılıçdaroğlu” paylaşımları

Yeniakit Publisher
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Arşivi silmeyi unutunca rezil oldular! Özgür’ün partisinde "Genel başkanımız Kılıçdaroğlu" paylaşımları

Yeni Parti, CHP’nin sosyal medya hesabına "çöktü"! Eski paylaşımları silmeyi unutunca da yakayı ele verdi. Mahkeme kararı sonrası su bardaklarını bile taşıdıkları iddia edilen Özgür Özel ekibinin aşırdığı kurumsal hesapta, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2019 yılına ait arşivi çıkınca sosyal medya yıkıldı.

 ÖZEL HABER 

Mutlak butlan kararı sonrası istikbal göremediği sözde “baba ocağı” CHP’yi parçalayarak Yeni Parti kuran Özgür Özel ekibi, fena yakalandı. Mahkeme kararı ile boşalttıkları binalarda üzerinde CHP logosu olmayan demirbaşları ve su bardaklarını bile götürdükleri iddia edilen YP’lilerin, CHP’nin kurumsal sosyal medya hesaplarını da aşırdığı, Kemal Kılıçdaroğlu’na ait bir fotoğraf ile deşifre oldu.

 

Lozan hezimetinin yıl dönümü olan 24 Temmuz 2026 tarihinde kurulan YENİ Parti İstanbul İl örgütünün hesabına dikkatli bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait geçmiş yıllarda paylaşılan görsellerin yer aldığı ortaya çıktı.

 

CHP İstanbul İl Başkanlığı hesabını çöken ve geçmiş paylaşımları silmeyi unutan Yeni Parti İstanbul il örgütünün hesabında, Kılıçdaroğlu’nun 5 Temmuz 2019 tarihinde beraberinde dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile birlikte yolsuzluk tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ettiği görülüyor.

O dönem “İstanbul’un fethi” sonrası CHP’nin yerel ve merkezi yönetim arasındaki uyumunu simgeleyen bu ziyaret, sosyal medyada “Özgür Özel’in yeni partisi CHP’nin hesaplarına çökünce ortaya çıkan manzara” şeklinde yorumlanıyor. Bazı kullanıcılar ise “Kılıçdaroğlu Yeni Parti’ye lider oldu da bizim mi haberimiz yok” şeklinde dala geçen yorumlarda bulunuyor.

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