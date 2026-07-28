Bakan Gürlek açıkladı! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bakan Gürlek’in açıklaması şöyle:

Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır!