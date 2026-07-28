  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı Bu karar Kılıçdaroğlu’nu çok üzecek! TBMM'de büyük salon Yeni Parti’ye verildi Yönetim geri adım attı! Protestocular serbest bırakılacak Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert sözler: "Sen manyak bir katilsin" Ankara'da damat dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınbabasını silahla öldürdü Ankara'da ahlaksızlığa geçit yok! Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Adli Tıp raporu çıktı! Sıla'nın sonucu temiz, o isimler pozitif! Ahbap Derneği'ne kayyım atandı Trump, Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkan Netanyahu'yu mosmor etti: Kimse bana neyi satıp neyi satmayacağımı söyleyemez! Türkiye büyük bir müttefikimiz CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti
Gündem Bakan Gürlek açıkladı! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Bakan Gürlek açıkladı! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Gürlek açıkladı! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.” açıklaması yaptı.

Bakan Gürlek’in açıklaması şöyle:

Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan  şüphelilere yönelik bu sabah “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandas

Vay ahlaksızlar vay devletimizin kurumunda çalış bir de yolsuzluk yap bu nankörlüktür iş hakları feshi edilmeli rahatlık batmış
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23